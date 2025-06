Si rovescia una barca, salvi gli occupanti 

Quattro persone che erano a bordo di una barca, affondata ieri mattina nelle acque del Golfo di Cagliari, sono state soccorse dai sommozzatori e dalla sezione navale del Distaccamento porto dei Vigili del fuoco. L’allarme è scattato attorno alle 13, quando l’imbarcazione - della lunghezza di cinque metri - si è improvvisamente rovesciata nel tratto di mare che si trova tra Cala Fighera e Marina Piccola. Qualcuno, con un telefono cellulare, ha dato l’allarme.

Dal porto cittadino sono immediatamente partiti i mezzi e le squadre di soccorso dei Vigili del fuoco: si temeva che i quattro occupanti la piccola imbarcazione che si era rovesciata fossero in pericolo di vita. Al loro arrivo, le squadre di emergenza dei pompieri hanno trovato due naufraghi già a bordo di un’altra imbarcazione, il cui proprietario li ha raggiunti per metterli in salvo. Gli altri due erano invece sulla scogliera, dove i sommozzatori degli stessi Vigili del fuoco li hanno raggiunti. Sono poi saliti su un’altra imbarcazione.

Quando erano sicuri che nessuno più fosse in pericolo, i sommozzatori hanno lavorato per evitare l’affondamento della barca e il conseguente inquinamento del mare a causa del carburante. Utilizzando i palloni di galleggiamento, sono riusciti a rimettere l’imbarcazione in assetto di navigazione e l’hanno trainata fino a Marina Piccola.

