Pietro Demontis nel pomeriggio era andato a pescare nello stagno di Pauli Majori. All’imbrunire, non vedendolo tornare a casa, la moglie e il figlio hanno dato l’allarme. Il 76enne di Santa Giusta è morto nelle acque della laguna fra Palmas Arborea e Santa Giusta. Il corpo è stato recuperato a tarda notte. La piccola barca è stata trovata capovolta ma non è escluso che il pensionato abbia avuto un malore e cadendo in acqua sia annegato.

