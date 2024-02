Si rovescia la barca, muore 76enne 

Era uscito di casa nel primo pomeriggio per andare a pesca. Ma nello stagno di Pauli Majori la serata si è trasformata in tragedia: Pietro Demontis, 76 anni di Santa Giusta, è morto nelle acque della laguna fra Palmas Arborea e Santa Giusta. Non è chiaro se sia rovesciata la piccola barca oppure se il pensionato abbia avuto un malore e cadendo in acqua sia annegato. Dai primi riscontri medici sembra comunque che si tratti di una morte naturale.

L’allarme

Demontis ieri pomeriggio a pesca poco dopo le 14 aveva raggiunto lo stagno a bordo del suo barchino. Ma quando a metà serata la moglie non l’ha visto rientrare si è preoccupata e ha subito avvisato il figlio che si è precipitato a cercare il padre. Con un’altra barca, il ragazzo è arrivato nell’area di Pauli Majori e qui la drammatica scoperta: suo padre riverso nell’acqua, ormai senza vita. Purtroppo non c’era più nulla da fare.

I soccorsi

Nella zona dello stagno, piuttosto impervia, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che a tarda notte hanno recuperato il corpo senza vita dell’anziano. I vigili sono stati coadiuvati anche dalle squadre a terra della capitaneria di porto; sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto nello stagno. Dai primi accertamenti sembra che la piccola barca sia stata trovata rovesciata quindi il 76enne potrebbe essere caduto accidentalmente. Anche il medico legale, dopo un primo esame, ha confermato che si tratta di una morte naturale.

