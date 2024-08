Si rovescia la barca Bambina di 10 anni annega ad Arbatax 

A settembre Anna Laura Pilia avrebbe dovuto sedersi tra i banchi della quinta elementare. I suoi compagni non la ritroveranno in aula, nell’edificio di via Monsignor Virgilio. Anna Laura è diventata un angelo in un pomeriggio assolato che sarebbe dovuto essere di svago. La bimba di 10 anni, di Tortolì, ha perso la vita nelle acque del porto di Arbatax: è morta mentre stava partecipando a una lezione di vela, lo sport che adorava. Era la figlia dello storico primario del reparto di Radiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei ed ex presidente della Provincia Ogliastra, Bruno Pilia. La sorellina di Renato, avvocato e assessore comunale di Lanusei, di Massimo e di Gianluca, il 14enne campione italiano nella categoria Under 15 Open Skiff. La mamma, Silvia Piu, è impiegata amministrativa in servizio al poliambulatorio di Tortolì. La piccola atleta portava i nomi di entrambe le nonne.

Il dramma

Anna Laura Pilia era reduce da un corso di vela sul Lago di Garda da dove è rientrata domenica scorsa. Ieri era di nuovo in acqua per un allenamento. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 17 di ieri la piccola stava seguendo una lezione di vela, organizzata dal Circolo nautico, quando l’optimist, monoscafo dotato di una singola vela sul quale si trovava Anna Laura, si è ribaltato e lei è finita in acqua, annegando, nonostante indossasse il salvagente. È probabile che abbia battuto la testa sulla piccola imbarcazione e potrebbe essere rimasta impigliata in una cima che l’ha tenuta sotto la superficie. Immediati i soccorsi: la bimba priva di sensi è stata portata sulla banchina, dove i soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarla. Ma i tentativi si sono rivelati vani: le manovre sono state interrotte ed è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’elicottero Echo Lima 1 di Olbia. L’equipaggio è stato accompagnato sul luogo in cui si stava consumando l’immane tragedia, in un silenzio surreale. In porto anche gli agenti del commissariato di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei, ma a condurre le indagini è il personale del Circomare, al comando del tenente di vascello, Mattia Caniglia.

L’inchiesta

La salma della piccola Anna Laura è stata posta sotto sequestro dalla pm di Lanusei, Giovanna Morra . Oggi alle 10 l’autopsia.

Il cordoglio

Il dramma ha sconvolto le comunità di Tortolì e Lanusei. «La comunità - ha dichiarato il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - è profondamente scossa dalla tragedia e si unisce alla famiglia di Bruno Pilia e Silvia Piu per l’immane perdita della piccola Anna Laura. Se n’è andata praticando lo sport che amava così come il suo mare». In segno di lutto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, il primo cittadino ha annullato tutte le attività di intrattenimento, musicale e danzante, previste per ieri sera. Cancellate la notte bianca, la seconda serata della Fiesta latina, l’evento nella discoteca della Capannina e fermo il luna park di via Monsignor Virgilio. Anche a Lanusei sono state annullate ieri la proiezione di un film all’aperto, sulla terrazza del teatro Tonio Dei, e oggi la serata della rassegna di shopping e musica sotto le stelle Non solo mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA