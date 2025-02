Si rompe un’altra condotta: chiusa parte di via Diaz 

Una perdita idrica ha creato disagi ieri in città.Gli operai di Abbanoa per riparare la tubatura sono stati costretti ad effettuare uno scavo e a chiudere un tratto di via Diaz. Le transenne sono state sistemate all’incrocio con via dell’Oratorio con chiusura fino all’incrocio con via Dante.

Così le auto che arrivavano a piazza Sant’Elena trovandosi davanti l’ostacolo imprevisto dovevano svoltare obbligatoriamente in via Dell’Oratorio e poi compiere un lungo giro passando per via Eleonora d’Arborea e via Marconi per poi ritornare in via Dante.

A causare i problemi è stata la rottura di una tubatura di un’abitazione privata che ha comportato l’intervento urgente delle squadre di un’impresa incaricata da Abbanoa. «Avrebbero dovuto mettere un cartello all’incrocio con via Zara», ha commentato un’automobilista Antonio Serra, «così non ci si ritrovava all’improvviso davanti alle transenne dovendo fare poi tutto un giro. Bastava una piccola indicazione e si poteva andare direttamente verso via Marconi».

Non è la prima volta che nella zona attorno a piazza Sant’Elena si verificano problemi con la rete idrica. Le squadre di Abbanoa qualche tempo fa erano dovute intervenire in diverse occasioni per una grande perdita all’incrocio con via Zara che aveva creato anche una profonda voragine che stava creando enormi problemi alla viabilità.

