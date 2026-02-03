VaiOnline
Disagi.
04 febbraio 2026 alle 00:44

Si rompe una condotta: via Is Mirrionis allagata e traffico in tilt per ore 

Via Is Mirrionis si è svegliata allagata. Tutta colpa della rottura di una delle condotte principali della strada e che ha provocato disagi per buona parte della giornata di ieri, soprattutto al traffico.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono messe fin da subito al lavoro per riparare la condotta, in ghisa grigia del diametro di 400 millimetri.

All’altezza di via La Nurra è stato necessario aprire un cantiere e bucare il manto stradale con conseguenze sulla viabilità tra via Is Mirrionis, via Cadello, via Campania e piazza d’Armi. Una parte della corsia è stata infatti chiusa, costringendo gli automobilisti e i bus a procedere a senso unico alternato causando inevitabili code.

Gli operatori di Abbanoa hanno proceduto in modo da ridurre al minimo i disservizi, dirottando l'erogazione dell’acqua sulle condotte secondarie di distribuzione. Non ci sono state quindi interruzioni, ma solo cali di pressione, in particolare nei piani più alti dei condomini.

I lavori di riparazione si sono conclusi in giornata. È stato effettuato un ripristino provvisorio, ma non è stato possibile, anche a causa della pioggia, sistemare l’asfalto. Gli interventi proseguiranno dunque nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

