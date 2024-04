Si rompe una condotta: strade come torrenti e traffico paralizzato 

La condotta idrica di via Is Maglias si rompe, l’acqua invade le strade trasformando anche viale Merello in un fiume e il traffico, soprattutto nelle ore di punta, va in tilt. È, in sintesi, quanto accade di mattina presto, ieri, con le squadre del pronto intervento di Abbanoa costrette a un lavoro urgente per limitare i disagi e i problemi. Inevitabile dei cali di pressione e qualche interruzione nei piani elevati dei palazzi e negli edifici nelle zone alte.

L’emergenza

«È stata individuata una dispersione di acqua all’altezza della camera di manovra con via dei Punici. I tecnici di Abbanoa sono intervenuti procedendo con le operazioni di rete che consentono di garantire l’erogazione tramite le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni che potrebbero riguardare, fino al termine dei lavori, soprattutto le utenze della zona a quote più elevate o i piani più alti dei condomini», è la comunicazione che arriva da Abbanoa. Le squadre e gli operai sono al lavoro da presto: per realizzare gli scavi è necessario chiudere una parte di via Is Maglias. Le transenne vengono posizionate nella corsia che va verso via Castelli e San Michele. Resta aperta al traffico quella che porta in viale Merello. Inevitabilmente si formano delle lunghe file d’auto, con rallentamenti anche in via Is Mirrionis e viale San Vincenzo.

Mezzi pubblici

L’acqua continua a scorrere per un po’, segno che la rottura è importante. Anche il Ctm è costretto a delle modifiche nei percorsi dei bus delle linee 8 e 20: limitazioni e deviazioni aggiungono ulteriori disagi per tutta la giornata fino alla conclusione dei lavori, avvenuta verso le 18. Restano le transenne, fino a domani, per far asciugare il cemento e permettere di asfaltare nuovamente il tratto di strada. Roberto Mura, consigliere comunale fino alla scorsa settimana per lo scioglimento del Consiglio, evidenzia un ulteriore aspetto: «Via Is Maglias e piazza D'Armi sono allo stremo, dal punto di vista della viabilità e della sicurezza idrogeologica. L’ultimo problema, davanti alla facoltà di Ingegneria, è solo l'ennesimo in una zona interessata da un flusso veicolare importante: per questo ho proposto, e ritengo urgente, predisporre una viabilità alternativa che permetta di arrivare in via Is Mirrionis evitando di passare da piazza D'Armi». La soluzione? «Una strada che, da via Is Maglias, passando per via Castelli e via Tuvumannu, permetta di giungere alla rotonda di via Is Mirrionis. Già definita nel Puc preliminare e nel Puc definitivo». (m. v.)

