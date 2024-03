Si rompe una condotta idrica sotto l’asfalto, furgoncino finisce incastrato nella voragine 

Una voragine improvvisa, un furgone che precipita all’interno e un fiume d’acqua sull’asfalto. Incredibile incidente ieri, in via Campidano, all’incrocio con piazza Deffenu, proprio nel punto in cui alcuni giorni fa gli operai di Abbanoa avevano effettuato un intervento per riparare una perdita idrica.

Verso le 12, un Fiat Scudo delle Cantine di Dolianova stava percorrendo via Campidano diretto verso via Roma quando all’improvviso la superficie stradale, non ancora asfaltata dopo i lavori, ha ceduto improvvisamente. La ruota anteriore destra del furgone è rimasta incastrata nel cratere, mentre la posteriore sinistra è finita all’aria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge e gli operai del gestore idrico.

«In quel punto è stato eseguito nei giorni scorsi un intervento di riparazione sulla condotta», fanno sapere da Abbanoa. «Di norma il ripristino del manto stradale viene eseguito dopo qualche giorno per consentire al terreno di stabilizzarsi. L'abbondante pioggia di mercoledì ha causato un dilavamento del sottosuolo che ha ceduto al passaggio del furgoncino».

