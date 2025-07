Si rompe una condotta, disagi nell’erogazione dell’acqua 

Si scava di nuovo in via della Musica proprio nel tratto dove pochi mesi fa Abbanoa aveva dato il via ai lavori per la realizzazione del collettore fognario. Questa volta però l’intervento si è reso necessario per la rottura di una condotta.

L’allarme è stato dato dai residenti della zona che hanno visto l’acqua uscire come una sorta di geyser nel bel mezzo della strada. Nel giro di poco tempo è iniziato l’intervento di riparazione con inevitabili disagi per gli abitanti della zona. Per procedere infatti ai lavori è stato necessario ridurre la pressione in rete. Ne ha dato comunicazione Abbanoa, già nella mattinata di ieri.

«Le squadre del pronto intervento hanno lavorato per eseguire un intervento di manutenzione urgente sulla condotta di via della Musica, dove è stata individuata e isolata una dispersione. Per completare i lavori, è stato necessario ridurre la pressione in rete. Per questo motivo si è proceduto con una chiusura del serbatoio cittadino di circa un’ora». Fino al pomeriggio si sono verificati cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nelle zone alte del centro abitato e nei piani più alti dei condomini. L’emergenza è poi rientrata in serata.

