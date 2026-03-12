VaiOnline
Iglesias.
13 marzo 2026 alle 00:37

Si rompe un tubo: perdita nella fonte di Bingiargia 

Perdita d’acqua nella fonte di Bingiargia. Con tutta probabilità la causa è dovuta alla rottura della tubazione che raccorda la sorgente al suo punto di sbocco. Nel frattempo, in attesa di conoscere i motivi effettivi, l’acqua si perde nello stradello antistante, per poi finire nelle campagne limitrofe. «Oltre allo spreco – racconta Marcello Pani, proprietario di un terreno poco distante dalla fonte – il guasto alla conduttura e la conseguente perdita che ne deriva, sta allagando i terreni che si trovano immediatamente sottostanti causando danni e disagi ai proprietari». L’assessore all’Ambiente, Francesco Melis, già al corrente del problema, assicura che «i tecnici degli uffici competenti stanno valutando la situazione per capire esattamente come e dove intervenire. Naturalmente si cercherà di operare in tempi strettissimi perché, oltre agli eventuali danni, è necessario porre rimedio al depauperamento dell’acqua della fonte che, tra l’altro, rappresenta una importante risorsa idrica tuttora utilizzata da moltissimi iglesienti». Il paradosso infatti è proprio questo: la sorgente, a causa della prolungata siccità, si trovava in secca ormai da qualche anno e adesso che le abbondanti piogge degli ultimi mesi hanno ricaricato la falda, rigenerato la sorgente facendo risalire l’acqua fino alla fonte, sarebbe un peccato che questa si disperda a causa di un guasto alle tubature.

