Si rompe un tubo dell’acqua, Santu Predu resta a secco 

Una mattinata senz'acqua per i residenti nel rione di Santu Predu. In via Francesco Dore una dispersione idrica ha causato disagi sino all'intervento svolto dagli operai di Abbanoa dalle 12.15 alle 13.30. La condotta è stata poi riparata. I lavori hanno portato a una diminuzione della pressione sino al primo pomeriggio.

Segnalazioni analoghe nei giorni scorsi in via Catte e via Ugolio, ora sotto controllo. «Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali perdite al nostro numero verde gratuito 800022040, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 anche nei festivi - dicono dall'ufficio stampa di Abbanoa -. Cpsì i guasti possono essere presi in carico con tempestività consentendo alle nostre squadre di intervenire celermente».