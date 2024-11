Si rompe un tubo, chiusa via Dante 

Un rigagnolo da qualche giorno, poi un fiume d’acqua ieri prima dell’alba. La Polizia locale chiude al traffico duecento metri di una delle strade principali della città, Abbanoa invia una squadra e, nell’incrocio tra via Dante e via Petrarca, sembra di essere al lago. In questo scenario, ieri di primo mattino, i tecnici della società idrica hanno chiuso una condotta per fortuna secondaria, lasciando però molte decine di utenze a secco tutt’intorno la zona in cui si è verificata la rottura. Tutto questo, in un tratto di via Dante (tra piazza San Benedetto e via Petrarca) che già rinuncia a una corsia di marcia a causa dei lavori di restyling dei marciapiedi che, da diverso tempo, stanno cambiando tratto dopo tratto il volto della via. La rottura della condotta, ieri all’alba dopo le perdite dei giorni precedenti, è stato il colpo di grazia. Il traffico ringrazia perché era domenica, i titolari dei negozi aperti assai di meno.

La ricerca della falla

Ok, si era rotta una condotta secondaria che ha sparso migliaia di litri nel sottosuolo, ma dove? Prima della riparazione, comunque conclusa verso le 20 (e da quel momento in poi le utenze della zona hanno ripreso a ricevere l’acqua), ha richiesto diverse ore la “caccia al tesoro”, cioè la ricerca del guasto per scoprire dove si è rotto il tubo. E la sorte no, non ha aiutato tanto: con la ruspa, gli operai di una ditta d’appalto di Abbanoa hanno subito scavato nella corsia di destra, cioè quella già chiusa per gli altri lavori. Poi i tecnici di Abbanoa hanno contattato la Polizia locale: «Dovete chiudere anche l’altra, il guasto dovrebbe essere lì sotto». E così il nastro biancorosso ha isolato dalla città il tratto fra piazza San Benedetto e via Petrarca: cacciate le auto, cacciati gli autobus del Ctm, la ruspa ha scavato anche nella corsia di sinistra.

Il tubo squarciato

Pochi metri: quanto bastava per impedire il traffico, e per trovare la tubazione squarciata per una lunghezza di trenta, quaranta centimetri. Il tubo è stato sostituito, lo scavo è stato coperto alla bell’e meglio per consentire comunque la riapertura al traffico, avvenuta a tarda sera. E nei palazzi intorno i residenti hanno rivisto uscire l’acqua dai rubinetti. Oggi dovrebbe essere il giorno degli ultimi ritocchi per la “cicatrice” dello scavo, che dovrebbe essere ripristinata a regole d’arte, così spariranno le lastre metalliche che hanno comunque consentito di riospitare in via Dante anche le auto e mezzi pubblici.

