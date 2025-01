Si rompe la spazzatrice dei netturbini, marciapiede invaso dall’olio 

Hanno sporcato e anche ripulito, immediatamente dopo. Succede, quando a sporcare una strada - in questo caso, un lungo tratto di marciapiede nel largo Carlo Felice - è proprio il mezzo utilizzato per la pulizia delle strade della città.

Ieri mattina il mezzo utilizzato dal servizio comunale di Igiene del suolo era nel largo perché gli addetti stavano pulendo tutta la zona del centro. Improvvisamente, però, un guasto al mezzo che gli addetti utilizzano per lavorare ha causato l’uscita dell’olio motore, che ha invaso il marciapiede. Oltre che sporcare, l’olio ha reso viscido il lastricato, che oltretutto è in discesa, così le squadre che erano lì per pulire hanno dovuto concentrarsi sul problema causato dal guasto meccanico.

Una rispettabile quantità di sabbia ha consentito di raggiungere il risultato: a fine mattinata nel largo Carlo Felice il marciapiede aveva il colore innaturale del legno polverizzato, ma almeno non era più scivoloso ed è stato eliminato il pericolo per i pedoni. Conclusa l’operazione, il personale ha ripreso la pulizia del largo Carlo Felice, come da programma.

