Si rompe la scala mobile: i vigili portano in braccio una disabile 

ROMA. Voleva visitare il Colosseo ma la scala mobile della fermata della Metro B era rotta. Così una turista disabile è stata portata in braccio da alcuni vigili di Roma Capitale. Il fatto è stato denunciato dall’esponente di FdI Federico Rocca. Il gesto degli agenti «merita un pubblico encomio, ma evidenzia, ancora una volta, la carenza delle barriere architettoniche che colpiscono anche davanti al monumento simbolo di Roma. Basti pensare che le scale che da largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo sono recintate da mesi perché dichiarate pericolanti e la scala mobile, unidirezionale, presente all’interno della fermata Colosseo linea B è ferma da mesi. Suona come una beffa, quindi, che per ben due volte ho presentato in assemblea capitolina un ordine del giorno per chiedere fondi proprio per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati bocciati». Ma l’amministrazione Gualtieri parla di fake news: «La signora doveva scendere e le scale mobili rotte sono quelle in salita – replica l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – quindi la signora è stata aiutata dai vigili ma c’era il montascale disponibile per scendere. Si sta montando una notizia sul nulla, cioè sulla disponibilità di alcuni vigili che invece di farle prendere il montascale l’hanno aiutata a scendere lungo delle scale fisse».

RIPRODUZIONE RISERVATA