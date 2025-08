Si rompe la condotta, migliaia senz’acqua 

Una strada diventata piscina e rubinetti quasi a secco in cinque quartieri. È il bilancio della giornata di ieri dopo un guasto alla condotta idrica in via dei Salinieri, dove si è verificata la rottura di un tratto in ghisa grigia del diametro di 300 millimetri.

La condotta è una delle principali della città: collega i serbatoi di Monte Urpinu a tutta la zona oltre il canale di Terramaini. La strada si è immediatamente allagata, con il livello dell’acqua che in prossimità della perdita ha superato anche l’altezza del marciapiede. Una volta fermata la fuoriuscita, ampie porzioni di asfalto e banchina sono rimasti ricoperti di fanghiglia.

Senz’acqua

Ma soprattutto, per procedere con la riparazione è stato necessario sospendere, dalle 9, l’alimentazione delle condotte verso La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e Poetto, dove si sono verificati cali di pressione e interruzioni. Inevitabili le proteste, anche perché non si tratta della prima volta. «In via Salinieri abbiamo avuto lo stesso problema la scorsa estate, e di recente è successo anche in via della Pineta», spiega una residente della vicina via Freud. E ricorda bene: un'importante perdita in via dei Salinieri si era verificata anche il 10 agosto 2024.

Sostituzione completa

Stavolta Abbanoa è corsa ai ripari. «Per evitare eventuali nuove rotture, i tecnici hanno deciso di sostituire integralmente un tratto della condotta della via. La lesione sulla tubatura emersa dopo lo scavo ha evidenziato una spaccatura longitudinale che avrebbe potuto ampliarsi. Anziché effettuare un’ordinaria riparazione con una fascia, si sta procedendo con l’installazione di una nuova tubatura per un tratto di circa 6 metri», ha spiegato l’azienda. Questo però ha significato tempi più lunghi: inizialmente era stato stimato che l’intervento di riparazione potesse concludersi per le 14, mentre la decisione di sostituire la tubatura ha fatto sì che l’acqua non tornasse prima delle 20.

Dodici ore a secco

Oltre dodici ore a secco, visto che la copiosa perdita era cominciata prima dell’alba. Uno dei primi a segnalarla è stato Gianni Capra: «Stavo portando a spasso il cane verso le 6 di mattina e ho trovato tutto allagato, dunque presumibilmente è successo durante la notte. Ho allertato subito i vigili urbani». Per le attività di ristorazione è stata un’altra giornata da dimenticare, con diverse proteste dei titolari dei locali al Poetto. Ma numerosi disagi hanno riguardato anche i cittadini. «Abbiamo appena un filo d’acqua, che di certo non ci permette di lavarci o attaccare gli elettrodomestici», lamentava poco prima dell’ora di pranzo Rosanna Angioni, abitante in una traversa di via dei Salinieri. L'avviso di possibili interruzioni è stato inviato anche a utenze di altri quartieri, ben lontani dalle zone interessate. Solo una comunicazione precauzionale, chiariscono da Abbanoa. «Le manovre in rete effettuate dai tecnici hanno consentito di evitare un eccessivo abbassamento dei livelli nei serbatoi: eventualità che avrebbe potuto avere riflessi su una zona più estesa della città».