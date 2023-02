Si rompe la condotta in via Pergolesi, disagi nell’erogazione dell’acqua 

Dopo Monte Urpinu, San Benedetto. Disagi ieri nel quartiere per la rottura della condotta idrica di via Pergolesi che ha richiesto un intervento urgente delle squadre di Abbanoa per sistemare la tubazione e mettere fine alla perdita idrica. Per diverse ore l’acqua è arrivata col contagocce in gran parte del rione, e anche se l’ente idrico è riuscito ad eseguire i lavori senza interrompere l’erogazione, il crollo della pressione ha causato inevitabilmente una consistente riduzione della distribuzione. Soprattutto nei piani alti, i rubinetti hanno gorgogliato per diverse ore e solo dopo la fine dei lavori l’acqua ha ripreso a uscire regolarmente in tutte le abitazioni.

Proprio per San Benedetto è previsto un intervento massiccio per la messa in sicurezza dell’intera rete che attraversa il rione e mette in collegamento gli impianti tra San Michele e Monte Urpinu. Il progetto da due milioni e mezzo di euro è pronto per andare in appalto, fanno sapere da Abbanoa. Si procederà esattamente come già fatto a Sant’Avendrace, e cioè con la tecnica del relining. Un cantiere senza scavo che attraverserà via Piovella, via Mattei, via Cadello e via Pergolesi. All’interno delle vecchie tubature sarà infilata una guaina flessibile, realizzata con materiali ultraresistenti, che aderirà alle pareti consentendo all’acqua di scorrere in tutta sicurezza. Le operazioni saranno eseguite da un pozzetto d’ispezione all’altro e quindi senza dovere effettuare scavi impattanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA