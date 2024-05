Si rompe la condotta: cittadina a secco, chiudono le scuole 

Come se non bastasse la siccità, si rompe una condotta. A Lanusei i rubinetti ieri sono rimasti chiusi dalle 13, invece che dalle 16. All’annuncio di Abbanoa e conseguente comunicazione del Comune, l’Istituto comprensivo ha optato per l’uscita anticipata della materna e della primaria per via di un problema con la riserva.

Causa dell’ulteriore restrizione, la rottura della condotta adduttrice in agro di Elini, che ha reso necessario anticipare l’interruzione del servizio di tre ore, fino alle 6 del giorno successivo. Abbanoa, nel pomeriggio, ha fatto sapere che la riparazione della perdita è conclusa e che era in corso il riavvio della condotta. Oggi farà una valutazione sulle scorte accumulate e valuterà se sarà necessaria un’altra stretta oppure se sia il caso di tornare alle restrizioni già in vigore. Dipenderà dal livello dei serbatoi.

Martedì, molti dei sindaci della costa orientale erano a Nuoro per un incontro convocato dal Prefetto a tema lotta alla siccità. Davide Burchi, primo cittadino di Lanusei, ha ribadito: «Bisogna trovare nuovi pozzi subito e attuare lo schema 17, che prevede il rifacimento della rete idrica e un nuovo potabilizzatore a monte degli abitati. Esiste un finanziamento di circa 20 anni fa ma dal 2012 è tutto fermo nelle mani di Abbanoa. Bisogna prendere atto che Abbanoa non è in grado di portarlo avanti - conclude Burchi - e affidarlo a soggetti che siano in grado di portarlo a termine.

