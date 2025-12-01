Si rivive sa Paschixedda di un secolo fa 

Ancora qualche giorno di attesa e poi si rinnoverà “Sa Paschixedda marrubiesa”, la rievocazione storica che sabato e domenica grazie a centinaia di figuranti trasporterà il paese indietro nel tempo, per rivivere i giorni di Natale di un secolo fa. L’iniziativa, organizzata da Comune di Marrubiu, comitato Paschixedda marrubiesa e Pro Loco, vuole tutelare le tradizioni, promuovere usi e costumi, valorizzare l’artigianato e le produzioni enogastronomiche.

«Una vera rievocazione»

«Siamo giunti al quinto anno di questa originale manifestazione – sottolinea il sindaco, Luca Corrias – una vera e propria rievocazione storica che vede tutta la comunità e le tante associazioni entusiaste nel riscoprire i costumi e le usanze dei propri avi. È un’operazione culturale che consente inoltre di valorizzare il nostro centro storico».

La tradizione

Secondo la tradizione, il giorno di Natale era talmente sentito da essere definito “Paschixedda”, cioè piccola Pasqua. Tra i momenti più importanti “Sa nott’e xena”, la notte del 24 dicembre, celebrata con rituali e pietanze tramandate da generazioni. Lungo il percorso verranno riproposte scene di vita quotidiana della Marrubiu di un tempo, accompagnate da musica tradizionale e esibizioni del gruppo folk Santa Mariedda. Il momento conclusivo sarà il presepe vivente, con Giuseppe che si recherà da Maria.

«Occasione importante»

«Questo evento - evidenzia il presidente della Pro Loco, Tonio Scanu – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio storico-culturale del paese, promuovere le tradizioni, l’artigianato, le eccellenze locali e risvegliare il senso di comunità e l’identità del nostro territorio».

Il calendario

La manifestazione prenderà il via venerdì con la consegna de su bandu a su Bandidori. Sabato, dalle 16.30, spazio a Sa Paschixedda de is pippiusu, giochi e laboratori tradizionali per bambini, mentre alle 18.30 si terrà Abetendi Paschixedda, evento ricco di buon cibo, musica e spettacolo a cura di Armonia sarda.

Domenica sarà la giornata clou: dalle 9.30 attività tradizionali e laboratori, alle 11.15 la rievocazione dell’arrivo dei coloni veneti diretti ad Arborea, alle 12.30 pranzi tipici e spettacoli. Ancora, dalle 15 spazio al Trasferimentu de S’Arroba de sa sposa, alle 16 su Paliu, alle 17.30 la rassegna folk e alle 18 il presepe vivente. La serata si chiuderà con il concerto di Maria Luisa Congiu, dalle 19.30. Sa Paschixedda Marrubiesa non è solo una festa, ma un vero viaggio nella memoria collettiva, con la direzione scientifica seguita dall’assessore alla Cultura, Luca Pompianu.

