Si rivedono gli operai tra via Dante e piazza Repubblica  

Tra piazza Repubblica e via Dante, nel cantiere della metro fermo da aprile a causa di un contenzioso tra le imprese appaltatrici, ieri si è rivisto qualche operaio. Ma i lavori riprenderanno tra una settimana.

«Un cantiere chiuso da tempo non si può riaprire dall’oggi al domani senza le accurate verifiche: ieri gli operai hanno fatto i dovuti controlli per ripristinarlo e metterlo in sicurezza», spiega il direttore dell’Arst Carlo Poledrini, che assicura: «Da lunedì 5 giugno i lavori riprenderanno con regolarità».

Le criticità che avevano condotto prima ad un rallentamento del cantiere e, successivamente, alla sua interruzione sembrano ormai superate. Ma per vedere le ruspe in azione, ferme ormai da Pasqua, si dovrà attendere la prossima settimana.

Intanto proseguono i disagi per i cagliaritani, costretti con le loro auto a una gincana tra reti rosse, corsie ridotte e code snervanti davanti ai semafori in particolare nelle ore di punta. Per tutta l’estate i disagi continueranno e servirà tanta pazienza per attendere la conclusione dei lavori che resta, come previsto all’apertura dei lavori, confermata per il 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA