Si rivede Simon Yates, Healy in maglia gialla 

L’inglese Simon Yates (Visma-Lease a Bike) ha vinto in solitaria la decima tappa del Tour de France, Ennezat-Le Mont Dore di 163 chilometri, la prima con dislivello considerevole, pur senza slaite lunghe. Il vincitore del Giro d’Italia ha preceduto i compagni di fuga Thymen Arensman (Ineos) di 9” e Bean Healy (EF Education-EasyPost) di 31”. L'irlandese è anche la nuova maglia gialla perché il gruppo con lo sloveno Tadej Pogacar (ora secondo a 29”) ha lasciato fare, limitandosi a qualche scaramuccia nel finale. Il campione del mondo è arrivato al traguardo al 9° posto a 4’51” assieme al rivale Jonas Vingegaard. Il danese ha fatto lavorare i “calabroni” della Visma ma non ha mai attaccato, limitandosi a seguire l’avversaio in maglia gialla quando questi ha tentato l’allungo a 2 km dall’arrivo.

In classifica, Remco Evenepoel (Soudal) è terzo a 1’ da Pogacar (1’29” da Healy), mentre Jonas Vingegaard ha scavalcato Kevin Vauquelin (Arkea, ora 6° a 2’26”) ed è 4° a 1’46” dal leader, con 20” di vantaggio sul compagno di squadra Mateo Jorgenson.

Oggi la Grande Boucle osserverà una giornata di riposo e si trasferirà a Tolosa: domani tappa mossa di 156,8 km, poi, sui Pirenei, la Auch-Hautacam e la cronoscalata di Peyragudes.

