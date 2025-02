Si risveglia dal coma: «Ciao, tesoro» 

La voce incerta, come un sussurro: «Ciao, tesoro».Sono state queste le prime parole di Franco Labagnara, il 48 enne picchiato quasi a morte lo scorso 23 ottobre per una precedenza, all’incrocio tra via Siena e via Brigata Sassari. Lasciato il reparto di rianimazione dell’ospedale oncologico di Cagliari, da qualche tempo si trova nell’unità operativa di neuroriabilitazione dell’ospedale San Martino di Oristano, dove è sveglio, fa dei piccoli passi e si sta piano piano riprendendo. Le sue prime parole sono state per sua moglie Desyreè Puddu che era con lui quel terribile giorno.

La gioia

«Siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo sentito la voce di Franco» dice il fratello Marcello, che con Franco gestisce un bar in viale Marconi, «non ce lo aspettavamo, è stata un’emozione grandissima».Due semplici parole – “ciao tesoro” – per tornare alla vita, quando ormai quella vita sembrava persa per sempre. Messa in pericolo da due giovani, di cui uno minorenne, che in un pomeriggio che sembrava uguale a tutti gli altri, erano scesi dall’auto e avevano lasciato Franco Labagnara esanime a terra per una precedenza, mentre andava a lavoro, al bar, insieme a sua moglie.«Franco sta facendo grandi progressi» racconta Marcello Labagnara, «è cosciente, ci riconosce e ricorda tutto».

Non ricorda

Meno che quei momenti terribili. «Il pestaggio per lui resta un buco nero e abbiamo concordato con i medici che per ora non è una priorità fargli sapere cosa è successo», prosegue il fratello. «Non riesce a capire se ha avuto un malore o un incidente stradale, ma solo il fatto che ci ragiona su quanto è successo, è una cosa buona. Per cui possiamo dire che dal punto di vita della memoria è tutto a posto». Discorso diverso per le condizioni fisiche. «Soffre di afasia e deve reimparare a leggere, a scrivere, a parlare bene, con l’aiuto della logopedista. Ma Franco si sta impegnando moltissimo. Lo stanno anche rimettendo in piedi e piano piano sta facendo qualche passo. Ci sta mettendo tanta energia, lui è forte e siamo orgogliosi». Il percorso sarà ancora lungo, ma il periodo più critico ormai è alle spalle.«Vogliamo ringraziare tutta l’equipe dell’ospedale San Martino. Un equipe di grandi professionisti, dal fisioterapista, al logopedista. Stanno aiutando Franco, davvero nel migliore dei modi».

La storia

Uno dei due responsabili del pestaggio, il maggiorenne, era stato messo agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Insieme al minorenne, quel giorno percorrevano via Brigata Sassari. Labagnara usciva invece da via Siena e aveva la precedenza. Erano poi scesi dall’auto e all’improvviso avevano cominciato a prendere a calci e pugni Labagnara anche lui sceso dalla sua vettura per capire cosa stesse succedendo. Le immagini delle telecamere diranno poi che i colpi erano continuati anche quando l’uomo era a terra ormai privo di sensi. Poi le urla strazianti della moglie, la corsa in ospedale, il coma, la lotta per la vita. Fino alla speranza della rinascita.

