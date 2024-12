Si risveglia anche il credito al consumo 

Il progressivo calo del costo del denaro potrebbe favorire una ripresa sul fronte dei finanziamenti, in calo sia per le famiglie sia per le imprese. Dai dati diffusi nei giorni scorsi dalla Banca d’Italia, ad ottobre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata del Sistema europeo delle Banche Centrali (Sebc), sono diminuiti dell’1,1% sui dodici mesi (-0,9 nel mese precedente).

I prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,2% sui dodici mesi (-0,4 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,1% (-2,4 nel mese precedente).

Il taglio dei tassi d’interesse, anche se con tempi diversi, riguarda anche il credito al consumo. I tassi sono scesi all’8,32% dai valori superiori al 14% del 2023, rendendo meno onerosi i finanziamenti. Secondo l’ufficio studi e ricerche della Fabi potrebbero portarsi all’8%, situazione che permetterebbe di risparmiare 11.705 euro (-23,9%) sull’acquisto di un auto da 25 mila euro con un finanziamento decennale rispetto al 2023. Il vantaggio economico su un finanziamento a 5 anni per una lavatrice da 750 euro invece ammonterebbe a 167 euro (-15,1%).

Meno felici del taglio dei tassi di interesse saranno invece i risparmiatori che hanno puntato sui conti deposito: le banche hanno già modificato le loro offerte commerciali che presentano ora rendimenti più modesti.

