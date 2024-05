«Si rischia un’estate estremamente secca» 

La speranza è l’ultima a morire, d’accordo, ma già ora non sembra proprio in buona salute, se parliamo della possibilità che piova durante la stagione estiva. Detto questo, a brevissimo termine (già oggi) si può sperare in un sistema nuvoloso instabile dal Nordafrica che dovrebbe portare partecipazioni nel centronord della Sardegna: «Potremmo arrivare a 50 millimetri di pioggia in dodici ore: non risolve certo la siccità, ma comunque un piccolo aiuto lo offre», dice il meteorologo Alessandro Gallo, mentre consulta i modelli matematici.

Gallo, che collabora con Meteonetwork dopo una carriera come previsore nella base di Decimomannu dell’Aeronautica militare, non è ottimista per quanto riguarda l’estate: peraltro, quella meteorologica inizia il primo giugno. «Dopo un autunno, un inverno e una primavera secchi e caldi», premette, «non è lecito aspettarsi un’estate piovosa». Però, aggiunge, il fenomeno climatico oceanico che riscalda la temperatura della superficie del mare «conosciuto come El Niño ha mollato la posizione. Ora c’è la Niña, una circolazione più fresca nel Pacifico che darà riscontri, anche se non nell’immediato».

In sintesi, secondo Gallo, l’estate sarà calda: «Con la Niña la circolazione potrebbe cambiare, ma occorre tempo. Per il resto, il sistema atmosferico è caotico e quindi non si può mai escludere uno scenario, benché allo stato attuale un’estate piovosa continui a essere poco probabile».

