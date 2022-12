«Si rischia una nuova ondata»  

Le Regioni sono chiamate anche a rafforzare i sistemi di sorveglianza e aumentare i sequenziamenti per rilevare nuove varianti del virus, e a spingere sulla vaccinazione anti-Covid, con le quarte dosi e un’ulteriore dose per le categorie a rischio, per «continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili». Linee d’azione operative da subito, mentre le misure di restrizione verranno introdotte nel caso di un «evidente» peggioramento dei dati. Dalla mascherina, con «utilizzo in spazi chiusi» (mentre adesso è obbligatoria solo nelle strutture sanitarie e Rsa); allo smart working, ai limiti per gli eventi che prevedono assembramenti, come spettacoli e eventi sportivi.

E così, in un Paese che per decreto aveva stabilito la fine dello stato di emergenza e smantellato tutte le misure di igiene (tanto che chi porta ancora la mascherina viene guardato con sospetto), il Ministero avverte le Regioni: «È necessario tenersi pronti». La paura è che aumenti a dismisura l’impatto sugli ospedali e sull’intero sistema sanitario. È indispensabile, dice la circolare, «che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, rafforzino lo stato di preparazione al fine di fronteggiare un eventuale aumento della domanda di assistenza per i casi Covid». Si raccomanda la verifica dei posti letto in area medica e terapia intensiva; la valutazione delle scorte di dispositivi, farmaci e vaccini; nonché la disponibilità di personale sanitario formato che «possa supportare reparti e servizi territoriali nell’eventualità di un aumento dei casi tale da superare l’attuale capacità dei sistemi assistenziali».

Il tampone in aeroporto per i passeggeri in arrivo dalla Cina sono regola in vigore in tutto il Paese. L’ordinanza del ministro Orazio Schillaci è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale, ma intanto il ministero della Salute avvisa le Regioni e i cittadini che i controlli negli scali potrebbero non bastare. «L’evoluzione della pandemia è imprevedibile, il Paese si prepari», è la sintesi della circolare messa a punto con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Un provvedimento che, «nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico», indica «gli interventi per la gestione della circolazione del Covid» in questa stagione invernale che si fa pericolosa sul fronte varianti nonché su quello dell’influenza. Per questo bisognerà mettere in conto il ritorno di mascherine al chiuso, smart working, divieto di assembramento. L’allerta proprio nel giorno in cui il decreto Rave, passato alla Camera con la ghigliottina (che blocca la discussione e porta subito al voto), reintegra medici e infermieri no vax, e rinvia il pagamento delle multe per chi si è sottratto all’obbligo di vaccino anti-Covid.

Il tampone in aeroporto per i passeggeri in arrivo dalla Cina sono regola in vigore in tutto il Paese. L’ordinanza del ministro Orazio Schillaci è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale, ma intanto il ministero della Salute avvisa le Regioni e i cittadini che i controlli negli scali potrebbero non bastare. «L’evoluzione della pandemia è imprevedibile, il Paese si prepari», è la sintesi della circolare messa a punto con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Un provvedimento che, «nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico», indica «gli interventi per la gestione della circolazione del Covid» in questa stagione invernale che si fa pericolosa sul fronte varianti nonché su quello dell’influenza. Per questo bisognerà mettere in conto il ritorno di mascherine al chiuso, smart working, divieto di assembramento. L’allerta proprio nel giorno in cui il decreto Rave, passato alla Camera con la ghigliottina (che blocca la discussione e porta subito al voto), reintegra medici e infermieri no vax, e rinvia il pagamento delle multe per chi si è sottratto all’obbligo di vaccino anti-Covid.

Impatto sugli ospedali

E così, in un Paese che per decreto aveva stabilito la fine dello stato di emergenza e smantellato tutte le misure di igiene (tanto che chi porta ancora la mascherina viene guardato con sospetto), il Ministero avverte le Regioni: «È necessario tenersi pronti». La paura è che aumenti a dismisura l’impatto sugli ospedali e sull’intero sistema sanitario. È indispensabile, dice la circolare, «che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, rafforzino lo stato di preparazione al fine di fronteggiare un eventuale aumento della domanda di assistenza per i casi Covid». Si raccomanda la verifica dei posti letto in area medica e terapia intensiva; la valutazione delle scorte di dispositivi, farmaci e vaccini; nonché la disponibilità di personale sanitario formato che «possa supportare reparti e servizi territoriali nell’eventualità di un aumento dei casi tale da superare l’attuale capacità dei sistemi assistenziali».

Campagna vaccinale

Le Regioni sono chiamate anche a rafforzare i sistemi di sorveglianza e aumentare i sequenziamenti per rilevare nuove varianti del virus, e a spingere sulla vaccinazione anti-Covid, con le quarte dosi e un’ulteriore dose per le categorie a rischio, per «continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili». Linee d’azione operative da subito, mentre le misure di restrizione verranno introdotte nel caso di un «evidente» peggioramento dei dati. Dalla mascherina, con «utilizzo in spazi chiusi» (mentre adesso è obbligatoria solo nelle strutture sanitarie e Rsa); allo smart working, ai limiti per gli eventi che prevedono assembramenti, come spettacoli e eventi sportivi.

I test negli scali

Intanto, mentre Pechino parla di «uno sporco trucco politico per sabotarci», cresce il numero dei Paesi che impongono i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Cina. Dopo India, Giappone, Stati Uniti e Italia (apripista in Europa), obbligo di test in aeroporto anche in Corea del Sud, Taiwan, Israele, Regno Unito, Spagna e Francia. Dall’Ue l’invito «a rimanere molto vigili», poiché in Cina, dove il virus dilaga, «i dati epidemiologici o i test affidabili sono piuttosto scarsi, e la copertura vaccinale generale è bassa». Lo scrive la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, in una lettera ai ministri competenti dei 27 Paesi dell’Unione, ricordando l’intesa raggiunta a suo tempo per «agire in modo coordinato se vogliamo che le misure siano efficaci».

Attenti a Gryphon

Finora, ha confermato il ministro Schillaci che ieri ha riunito l’unità di crisi, «non sono state rilevate nuove varianti». Quanto alla XBB Gryphon – che secondo gli osservatori sta determinando l’impennata dei contagi in Cina (ma lo stesso sta accadendo anche a New York) –, la sua diffusione in Italia, dice l’Iss, resta stabile al 2%. La situazione è sotto controllo, dice il direttore della Prevenzione Gianni Rezza. «Gli italiani possono guardare con serenità alle feste in corso mettendo in atto comportamenti responsabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata