«Si rischia una distesa di pannelli nelle campagne di Carbonia» 

«Serve molta attenzione a carbonia: la zona tra Flumentepido e Cortoghiana potrebbe trasformarsi in una distesa di pannelli fotovoltaici». L’allarme arriva dal comitato Nuraxino per la difesa dell’ambiente che segue da vicino tutti i progetti di rinnovabili per il possibile collegamento alla sottostazione elettrica che Terna vorrebbe costruire a Nuraxi Figus.

Nei giorni scorsi il Comune di Carbonia ha accolto la richiesta dei proprietari di alcuni terreni tra Is Serafinis e Sa Cussorgia de Is Fenus per trasformare l’area da zona H, a tutela integrale, in zona E, area agricola, per correggere un errore materiale nel Puc del 2011. Una decisione che ha sollevato molte perplessità in Consiglio comunale: qualcuno si è chiesto se non sia un assist per nuovi impianti di rinnovabili che potrebbero nascere in zone E ma non in un terreno classificato a tutela integrale. Perplessità che si sono trasferite anche al di fuori del Consiglio comunale di Carbonia. «Nei pressi dell’area trasformata da H ad E esistono già dei progetti per rinnovabili, di fotovoltaico per l’esattezza - dice Giancarlo Ballisai, del Comitato - nel 2021 la Regione ha deliberato che si procedesse alla Valutazione di impatto ambientale per il progetto della società Is Concias, per un impianto di solare fotovoltaico nella zona Sa Cussorgia de Is Fenus, a Carbonia, in area agricola. Si tratta di un impianto della potenza stimata di 28 megawatt su un’area di 55 ettari, su cui la Regione aveva sottolineato l’esistenza di un vincolo idrogeologico. Così come sappiamo, perché sono stati citati in altri pareri poi comparsi sul sito del Mase, che sempre per la stessa zona esistono altri progetti di fotovoltaico. Purtroppo non possiamo seguirne gli sviluppi perché la Regione non ha un sito come quello del Mase che permette di seguire tutte le procedure in corso e quindi risulta molto difficile rimanere informati. C’è il rischio concreto che quella zona, da Flumentepido a Cortoghiana, si trasformi in una distesa di pannelli fotovoltaici. Serve un’attenzione particolare su quelle aree, in primis da parte delle istituzioni. Inoltre è sempre più urgente, visto l’assalto in corso, che la Regione si doti di un sito che consenta di monitorare tutti gli sviluppi dei progetti presentati».

RIPRODUZIONE RISERVATA