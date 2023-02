«Si rischia di far morire la gente» 

«Qui si rischia di far morire i pazienti nell'ambulanza, o peggio che nessuno vada a soccorrerli per strada. Così non va bene». È questa la situazione descritta dai tanti volontari e soccorritori in diversi ospedali di Cagliari che giovedì sera si sono trovati a non poter “sbarellare” (quindi far scendere i pazienti dall'ambulanza) per via di «direttive arrivate dall'alto».

Fermi in fila

«Siamo qua bloccati da ore», raccontava Martina Pireddu della Sos Elmas, «non sappiamo perché, ma non possiamo far scendere i pazienti. Siamo almeno una decina di ambulanze nel piazzale qui al Santissima Trinità. Un paziente si è fatto venire a prendere, rinunciando dunque al posto. Ho sentito che lo facevano anche altri». Stessa situazione descritta da altri equipaggi, come quello di San Sperate sempre a Is Mirrionis: «Avevamo visto situazioni del genere, ma stasera sono tanti. Sembra una scena da piena epidemia Covid». Il presidente di quest'ultima associazione, Massimo Piras, poi riflette: «Se la nostra ambulanza è bloccata, e con noi molte altre, significa che ci sono zone potenzialmente scoperte, senza nessuno che intervenga rapidamente». Sull'argomento si esprime anche il presidente del Soccor e referente delle associazioni di volontariato Sud Sardegna, Pier Paolo Emmolo: «Giovedì è successo a Cagliari, in tutti gli ospedali, ma nelle scorse settimane eravamo nelle stesse condizioni a Carbonia e non solo. I soccorritori si ritrovano a dover fare da guardiani ai pazienti, quando sarebbe il pronto soccorso a doversene prendere cura». Emmolo poi si sofferma su un effetto cascata che potrebbe generare da questo disservizio: «I volontari e i soccorritori potrebbero ritrovarsi a fare turni disumani. Magari ricevono l'ultima chiamata a fine turno e si ritrovano a fare molte più ore del previsto. Anche loro sono umani e i turni non possono essere infiniti. Un soccorritore troppo stanco può fare errori, in gioco ci sono le vite delle persone. Un discorso intavolato anche da altre realtà».

I timori

E se un paziente muore dentro un’ambulanza, a pochi metri dal Ps? «È già successo», ammette. «Bisogna fare qualcosa per cambiare la situazione. Noi l’abbiamo già fatto presente. Che ci ascoltino stavolta, è difficile assicurare un servizio in queste condizioni».