Si ripete Su Scravamentu, il programma del venerdì 

Fede e tradizione rivivono nei riti della Settimana santa. A San Gavino Monreale nella chiesa di Santa Chiara, come avviene da oltre trecento anni venerdì alle 19 si ripeterà la sacra rappresentazione de “Su Scravamentu”: sotto gli occhi delle centinaia di fedeli che affolleranno la chiesa, il Cristo verrà calato dalla croce. Si tratta di un rito molto sentito nel paese del Medio Campidano dove la rappresentazione non venne interrotta neppure durante la guerra: a testimonianza del valore storico dell’evento, basti pensare che la stessa croce utilizzata ancora oggi, è stata costruita nel 1745 e lo stesso Cristo risale alla prima metà del Settecento. Parlare de “Su Scravamentu” e del suo percorso storico significa ripercorrere le più antiche tradizioni della comunità sangavinese.

Il venerdì santo in tarda mattinata i confratelli porteranno il Cristo crocifisso e la grande croce dalla chiesetta di Santa Croce a Santa Chiara. Nel pomeriggio verrà montato il palco che servirà per la messa in scena e la predicazione de “Su Scravamentu”: al centro il Cristo con un grande lenzuolo su entrambi i lati della croce, dietro saranno sistemate due scale. Da una parte vicino al pulpito verrà posta l’effigie della Madonna Addolorata vestita di nero. Alla fine del rito i confratelli di Santa Croce, accompagnati dal sacerdote e dai fedeli presenti, porteranno in processione il Cristo nella chiesetta di Santa Croce.

