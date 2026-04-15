Si ripete oggi l’appuntamento con il microchip day 

Prevenire il randagismo e preservare il benessere animale. Con questi obiettivi torna oggi il Microchip Day. L’appuntamento è dalle 9 alle 11,30 al parco Matteotti in via D’Annunzio. In collaborazione con il servizio veterinario di Cagliari, con gli operatori del canile Shardana e con i volontari del territorio, sarà possibile applicare il microchip gratuitamente e iscrivere i propri all’anagrafe canina.All’iniziativa saranno presenti anche la garante degli animali Donatella Perseo e le GuardieZoofile OIPA Cagliari.Per partecipare al Microchip Day basta presentarsi con il proprio cane e con un documento di identità. Saranno distribuiti anche piccoli gadget. L’iniziativa è aperta non solo ai residenti a Quartu, ma anche ai proprietari di cani dei Comuni limitrofi.ono due i progetti dedicati al benessere animale: uno è dedicato alla sterilizzazione gratuita, realizzato in collaborazione con l’associazione Effetto Palla e destinato a cani degli ovili e di proprietà e ai gatti di proprietà e colonie feline non riconosciute; Il secondo mira alla promozione delle adozioni degli ospiti del canile convenzionato ed è destinato alle associazioni animaliste e permette di usufruire di un contributo economico una tantum in base alla misura e all’età del cane. «Promuovere il benessere animale», ha detto il sindaco Graziano Milia, «significa rafforzare il senso civico della nostra comunità». (g. da.)

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