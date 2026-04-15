VaiOnline
Parco Matteotti.
16 aprile 2026 alle 00:11

Si ripete oggi l’appuntamento con il microchip day 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prevenire il randagismo e preservare il benessere animale. Con questi obiettivi torna oggi il Microchip Day. L’appuntamento è dalle 9 alle 11,30 al parco Matteotti in via D’Annunzio. In collaborazione con il servizio veterinario di Cagliari, con gli operatori del canile Shardana e con i volontari del territorio, sarà possibile applicare il microchip gratuitamente e iscrivere i propri all’anagrafe canina.All’iniziativa saranno presenti anche la garante degli animali Donatella Perseo e le GuardieZoofile OIPA Cagliari.Per partecipare al Microchip Day basta presentarsi con il proprio cane e con un documento di identità. Saranno distribuiti anche piccoli gadget. L’iniziativa è aperta non solo ai residenti a Quartu, ma anche ai proprietari di cani dei Comuni limitrofi.ono due i progetti dedicati al benessere animale: uno è dedicato alla sterilizzazione gratuita, realizzato in collaborazione con l’associazione Effetto Palla e destinato a cani degli ovili e di proprietà e ai gatti di proprietà e colonie feline non riconosciute; Il secondo mira alla promozione delle adozioni degli ospiti del canile convenzionato ed è destinato alle associazioni animaliste e permette di usufruire di un contributo economico una tantum in base alla misura e all’età del cane. «Promuovere il benessere animale», ha detto il sindaco Graziano Milia, «significa rafforzare il senso civico della nostra comunità». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato

L’ipotesi per limitare l’impatto del conflitto Ma Salvini la boccia: «Un pannicello caldo» 
La crisi

«Non c’è più rapporto con Meloni»

Nuovo affondo di Trump: «Ci nega l’aiuto, non vuole essere coinvolta» 
Il giallo

Precipita dalla finestra: omicidio?

Trovata morta una 66enne, indagato l’anziano proprietario di casa 
Matteo Vercelli
Consiglio

Asl, Todde nomina gli ultimi due manager

Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra 
Roberto Murgia
L’inchiesta

«Non ti disturbo più: che fai, mi spari?»

L’audio choc del personal trainer 42enne freddato a Foggia 