Si riparte dal Bari all’esame di una big 

Nel segno della continuità. La Serie B riparte dal San Nicola, dove il campionato si era concluso lo scorso 11 giugno, e dalle ultime due squadre affrontate dal Cagliari. Dopo un’estate di carte bollate, si torna in campo con un anticipo, quello tra Bari e Palermo, deluse (con modalità diverse) dalla scorsa stagione e dal debutto in Coppa Italia. Si gioca alle 20.30, arbitra l’internazionale Maresca.

Arrivato a due minuti dalla promozione, il club biancorosso ha mostrato in Coppa contro il Parma (un’altra delle favorite al ritorno in A) di non aver ancora elaborato il “lutto”. Al punto che per oggi sembra il Palermo favorito per incamerare i primi punti di un campionato che rimane a 20 squadre ma al momento ha una X al suo interno, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Non ci sarà più Gigi Buffon, che si è ritirato dai pali del Parma passando al ruolo di capo delegazione della Nazionale, ma è arrivato un altro campione del 2006: Andrea Pirlo, che dopo la parentesi turca ricomincia da una grande del calcio italiano, la Samp.

La novità della stagione è il calendario asimmetrico, come adottato in Premier da tempo e in A dalla passata stagione: il ritorno ha una cadenza diversa dagli incroci dell'andata. Nell'attuale tabellone, spicca però una X come avversaria del Modena, domenica. È il posto lasciato vuoto dalla Reggina, esclusa per mancati pagamenti, riammessa dal Collegio di Garanzia e di nuovo esclusa dal Tar del Lazio. La parola fine, il 29 agosto con il Consiglio di Stato, che si esprimerà anche sul ricorso contro l'ammissione del Lecco: la neopromossa deve giocare a Padova le partite casalinghe, la prima prevista in casa del Pisa è sospesa in attesa del pronunciamento di fine mese. Resta ferma la volontà dei club di tutelare il format a 20 squadre.

