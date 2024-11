Si riparte col botto Subito Milan-Juve e Napoli-Roma 

Milan-Juventus e Napoli-Roma, una grande classica del calcio italiano e la capolista che mette subito alla prova i giallorossi di Claudio Ranieri.

I campioni

Dopo due settimane di stop per lasciare spazio all’Italia, torna la Serie A e propone subito grandi sfide. Le attenzioni saranno tutte rivolte verso i due big match, ma la giornata (la tredicesima del torneo) propone subito Verona-Inter sabato alle 15, prima gara del weekend. I nerazzurri campioni in carica vincendo salirebbero momentaneamente al primo posto ma il tecnico Inzaghi rischia di dover fare a meno del turco Calhanoglu, infortunatosi in Nazionale. Sembrerebbe non essere nulla di grave ma anche a scopo precauzionale il giocatore potrebbe non scendere in campo. Inoltre per lui potrebbe arrivare un deferimento dalla procura sportiva per i suoi rapporti con gli ultrà e in particolare con Marco Ferdico, uno dei capi della Curva Nord finito nel mirino della recente inchiesta giudiziaria che ha decapitato i vertici del tifo organizzato interista e milanista. Il fantasista potrebbe ricevere una multa e una squalifica tra le due e le tre giornate.

Super sfida

Tre ore dopo sarà la volta di Milan e Juventus, partita mai banale e che tante volte in passato ha deciso la corsa scudetto. Oggi i rossoneri sono lontani dalla vetta (il Napoli dista 8 punti), ma vincere darebbe fiducia e autostima dopo il rocambolesco 3-3 della Domus col Cagliari. Fonseca dovrebbe avere tutti gli uominbi a disposizione, compreso il ritrovato Leao protagonista di due grandi match in Sardegna e col Real a Madrid. I bianconeri di Motta invece, a -2 dalla capolista, sono in emergenza: Vlahovic si è infortunato con la Serbia e non sarà della partita, così il tecnico deve inventarsi l’attacco (mancheranno anche i lungodegenti Milik e Gonzalez). Potrebbero giocare come centrali Yildiz o Weah, non il massimo per quel ruolo. Alle 20,45 l’Atalanta scenderà in campo a Parma con l’obiettivo di conquistare i tre punti e scavalcare a sua volta i partenopei, distanti una sola lunghezza. Per tutte quante c’è l’incognita Champions, perché tra martedì e mercoledì prossimi si gioca il quinto turno della competizione e c’è il rischio che la testa dei giocatori vada già all’Europa.

I giallorossi

Domenica alle 18 invece il Napoli di Conte metterà a dura prova la Roma di Ranieri. L’ex allenatore del Cagliari ha risposto alla richiesta di aiuto della sua squadra del cuore, in piena crisi tecnica. Il calendario non lo ha aiutato, ma Sir Claudio è abituato a compiere imprese all’apparenza impossibili. Le altre sfide: Lazio-Bologna, Como-Fiorentina, Torino-Monza e, lunedì, Empoli-Udinese e Venezia-Lecce.

