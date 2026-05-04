Si riparano le strade rurali grazie ai fondi della Regione 

Via libera alla manutenzione straordinaria delle strade rurali di Decimoputzu. Il Comune aveva ottenuto un finanziamento della Regione di un milione di euro, che si somma ai 400mila ottenuti l’anno scorso.

«Vogliamo sistemare molte strade di campagna», dice il sindaco Antonino Munzittu: «Questi lavori si aggiungono a quelli del 2025 e con questo grande intervento andiamo incontro all’esigenza dei nostri agricoltori, che per recarsi nelle aziende hanno bisogno di strade decenti. I lavori sono utili anche ai camion per il ritiro delle merci dalle aziende. Il nostro è un paese agricolo, non si può negare l’attenzione alle strade di campagna». Munzittu aggiunge: «Abbiamo inoltre sistemato le strade di campagna abbandonate da decenni».

L’assessore Stefano Ena: «I finanziamenti sono tanti ma, allo stesso tempo, è poco rispetto a quello di cui ha bisogno la campagna. Nei cinque anni di legislatura stiamo spendendo due milioni di euro sulle strade rurali, mettendo a posto l’80 per cento del totale. Non è poco: Decimoputzu ha 130 chilometri di strade rurali. Stiamo intervenendo su molte criticità idrauliche che stiamo risolvendo, non dimentichiamo che le strade si rovinano perché, se non si interviene per far defluire le acque, si rovinano in breve tempo. Interveniamo per garantire di avere la manutenzione senza mai essere con l’acqua alla gola».

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