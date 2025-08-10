Si riparano gli asfalti dopo i lavori per il gas 

Le strade piene di buche sono una costante a Sestu, soprattutto dopo gli scavi per i sottoservizi, ma da settembre sono in programma i ripristini dell’asfalto. Un’ordinanza fa presente che sono stati numerosi i tagli stradali per allacci del gas, ma in base al nuovo regolamento comunale le ditte hanno l’obbligo di ripristinare la strada. Ecco l’elenco delle strade interessate: via Picasso al civico 11, via Perugia al civico 12, via Monte Zebio al civico 12, via San Gemiliano al 39, via Lazio vicino al 6/a, via Togliatti vicino al 60, e sull’ex Provinciale 8 accanto alle ditte “Catering Più” e “Ristorante da Eugenio”. Lavori al via ai primi di settembre. Previsti dunque divieti di transito e sosta.

Da domani, inoltre, lavori in via Togliatti e in via Lazio, sempre per realizzare gli allacci del gas. Previsti in via Togliatti il divieto di sosta e il senso unico alternato, e in via Lazio il divieto di sosta e di transito. Esclusi i residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA