Si rinnova l’intesa tra Comune e Lavoc 

Per il trentesimo anno consecutivo si rinnova il sodalizio tra il Comune di Carloforte e la Lavoc, l’associazione di volontari sempre in prima linea negli interventi di Protezione civile e ambientale, così come nelle campagne antincendio.

Con una delibera di Giunta appena pubblicata, l’amministrazione guidata da Stefano Rombi ha dato il via libera ad un contributo di 25 mila euro alla Lavoc per la prevenzione e la campagna antincendi 2023. L’associazione, che può contare su circa 30 volontari, garantirà la sua azione in caso di incendio con, si legge nella convenzione, <il pattugliamento e la vigilanza del territorio comunale mediante l’impiego di personale idoneo e adeguato su due automezzi, radiocollegati ed equipaggiati per l’intervento tempestivo contro le fiamme>. La Lavoc garantisce la reperibilità notturna, intervento assicurato nello spegnimento delle fiamme anche in piena notte. La sede operativa dell’associazione di volontariato, nei pressi della scuola media, ha un collegamento radio con la base operativa elicotteri di Marganai e con le vedette forestali di Sant’Antioco, Guardia Mori e San Michele. Dopo trent’anni di servizio prezioso, la Lavoc può continuare a prestare la sua opera per la comunità dell’isola. (a.pa.)

