Si rinnova l’asfalto  in altre otto strade 

Buche così grandi da rappresentare un vero pericolo per le auto. A Sestu è impossibile percorre alcune strade, come via Ottaviano. Specialmente dopo aver percorso altre vie come via Cagliari, che stanno vivendo un completo restauro.

La situazione lascia molti scontenti, ma l’assessore Emanuele Meloni annuncia che presto si rifarà l’asfalto anche in queste strade: «Via Iglesias, Via Gorizia, Via Galileo Galilei, Via Galvani, Via Costituzione, Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Einstein», sono le vie elencate da Meloni: «Siamo oramai giunti alla consegna dei lavori di cui quindi vedremo l'esecuzione a breve». Il progetto riguarda «la realizzazione di nuovi marciapiedi, la messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati ed il ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso oltre alla segnaletica orizzontale e verticale».

