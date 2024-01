Si rinnova l’antico rito della benedizione degli animali 

Ritorna a Iglesias il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate.

Ieri tanti cittadini hanno accompagnato i loro amici a quattro zampe a ricevere la benedizione nel piazzale della Chiesa di San Pio X. Tra l'abbaiare di tanti cani e qualche timido miagolio dei gatti come sottofondo, si è rinnovato un rito particolarmente sentito dai fedeli. Perché, come ricordato da don Giorgio Fois, parroco del quartiere di Serra Perdosa, «La cerimonia è un'occasione per portare avanti la tradizione e mettere in evidenza la necessità di conservare l'armonia nel creato, rispettando e tutelando ogni essere vivente, con particolare riguardo per i nostri amici a quattro zampe». (j. c.)

