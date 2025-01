Si rinnova l’amore  dei tifosi per Riva 

Eccola di nuovo quell’atmosfera. Un anno dopo (in realtà 363 giorni) sul sagrato di Bonaria la serata cagliaritana di fine gennaio è mite, il buio scende senza morderti le guance e non ci sono le chissaquantemila persone del funerale di Gigi Riva. Ma la chiesa, che la famiglia, rinunciando a una funzione privata, ha aperto a tutti, è gremita: a occhio saranno quattro, forse cinquecento persone. Con lo stesso metro usato il 25 gennaio scorso, la cifra ufficiale diventa mille, ma cosa conta? C’è il popolo di Rombo di Tuono e non si è mai misurato con i numeri ma con la forza dei legami, dei sentimenti reciproci con il campione.

Il silenzio

C’è ancora quell’atmosfera che è difficile da descrivere. È silenzio, è devozione, è rispetto per un uomo «buono, discreto, riservato, che non faceva baccano», come scandisce padre Arcangelo Bonu dal pulpito. Un silenzio che aiuta a riflettere, che sa soprattutto unire. Non c’è lo sgomento, non la tristezza di un anno fa, quando l’incredulità conviveva col dolore fresco. Non è più l’ora di piangere Riva ma di continuare a volergli bene, a tenerlo in vita nei ricordi. Negli sguardi c’è serenità, nei saluti tra vecchi amici (tanti) fiorisce il sorriso. Non sono richiesti musi lunghi per certificare l’amore assoluto per un campione che, dentro la chiesa più amata dai cagliaritani, in queste circostanze assume i contorni di un patrono laico.

Due famiglie

La preghiera pomeridiana fa da sottofondo all’arrivo della gente, con il regista Riccardo Milani tra i primi. Ci sono le due famiglie di Gigi: la prima, Gianna, Nicola, Mauro, le nipoti; la seconda, Beppe, Adriano, Renato, i “rossoblù dentro” e quelli che stanno imparando a esserlo. Il Cagliari c’è praticamente tutto, non è corretto parlare di rappresentanza: dal presidente Tommaso Giulini al ds Nereo Bonato, dall’allenatore Davide Nicola (con lo staff) al team manager Alessandro Steri, dall’ad Carlo Catte al segretario generale Matteo Stagno; e poi una dozzina di giocatori, con Leonardo Pavoletti (che torna a piedi a casa alla maniera dei giocatori dello scudetto), Alessandro Deiola e gli altri. Gli occhi più curiosi sono quelli di Elia Caprile: per il portiere è la prima immersione nel profondo rossoblù, nelle viscere sentimentali di una città della quale domenica, al primo passo in campo, ha percepito tutto l’affetto.

La chiesa

Nella basilica le persone sono di età medio alta. Tra l’argento dei capelli e i giacconi scuri, un occhio attento coglierebbe subito il rossoblù che fascia il collo di tanti. Sembra una di quelle chiese brasiliane, in cui il cattolicesimo si fonde a tratti con retaggi pagani sopravvissuti al tempo e alla conversione. Padre Bonu è diretto: «Oggi il nostro fratello Gigi ha bisogno delle nostre preghiere. Non servono più gli applausi, lo stadio, la fama. Gli serve entrare nella dimensione di Dio e vivere nella pace». In seconda fila, la città è rappresentata con discrezione dal sindaco - con fascia tricolore - e parte della Giunta. Profilo bassissimo, massimo riserbo. In questo contesto le autorità sono altre: i senatori rossoblù sono ancora guardati con rispetto dai tifosi, che restano a distanza come facevano con Gigi. «Andate in pace» e un applauso spontaneo sembra dire: lasciateci gridare ancora quanto quest’uomo è stato importante per noi. Fuori è pace davvero: come un anno fa, il golfo assiste serafico da laggiù alle storie di piccoli, grandi e grandissimi uomini.

