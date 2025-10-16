VaiOnline
Formula 1.
17 ottobre 2025 alle 00:25

Si rinnova la sfda tra Verstappen e le due McLaren 

Una delle piste più impegnative del Mondiale di F1 dirà molto su cosa c’è da aspettarsi da qui alla fine della stagione. Ad Austin, nel duello per il titolo piloti tutto interno alla McLaren - con Oscar Piastri che precede Lando Norris di appena 22 punti - vorrà inserirsi ancora Max Verstappen, sempre più a suo agio nel ruolo di terzo incomodo.

Sul Circuit of the Americas Pirelli porterà un tris di mescole non consecutive, aumentando la distanza tra la Hard e la coppia Medium-Soft. Una scelta che potrà innescare strategie diversificate, anche in risposta all'allarme caldo. Verstappen ha recuperato 41 punti a Piastri dopo la pausa estiva. «Questa è una pista splendida e io punto a vincere», ha detto in conferenza stampa il campione del mondo. «Gli ultimi tre weekend sono stati buoni, anche se a Singapore non siamo riusciti ad ottenere il massimo. Comunque preferisco guardare a una gara per volta».

Aspettative? «Daremo tutto, sappiamo che ci sono molti aspetti sui quali possiamo migliorare», ha detto Lewis Hamilton, che ha affrontato anche il tema delle voci su un possibile arrivo a Maranello di Horner, ex team principal della Red Bull. «Non so da dove escano, ma il team ha chiarito la posizione per il futuro e stiamo tutti lavorando in quella direzione», ha assicurato il ferrarista. «Queste voci non sono d'aiuto, per me dobbiamo mantenere l'obiettivo e costruire le fondamenta per il 2026».

