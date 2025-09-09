Si rinnova il rito di Regnos Altos 

In una città dove storia, tradizione e religiosità si intrecciano da secoli, la ricorrenza di Regnos Altos, in programma da domani a domenica, rappresenta un momento di profonda identità collettiva. La festa ha origini che risalgono alla metà dell’Ottocento, quando un bambino ritrovò tra le macerie del castello Malaspina una statuina lignea raffigurante la Madonna. Quell’immagine sacra fu chiamata “Nostra Signora di Regnos Altos” ed esposta alla venerazione dei bosani nella chiesa di Sant’Andrea, all’interno del maniero medievale.

La devozione

Da allora la devozione popolare si è trasformata in una celebrazione che coinvolge l’intera comunità, in particolare il rione di Sa Costa, cuore del centro storico, dove in segno di fede e tradizione si allestiscono i caratteristici altarini, gli “Altarittos”. Piccoli scrigni di religiosità e creatività, ornati con fiori freschi, pizzi di filet e addobbi artigianali, che fanno da cornice alla suggestiva processione con la statua della Vergine, prevista per il fine settimana.

Gli appuntamenti

Il programma religioso e civile si articolerà in più momenti. Sabato sera la statua sarà accompagnata dalla processione che dal Castello raggiungerà la Cattedrale, con la tradizionale benedizione degli altarini allestiti lungo le vie di Sa Costa. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione dei figuranti in costume medievale e tradizionale, testimoni di un legame indissolubile con la storia cittadina.

Domenica pomeriggio, in un simbolico percorso inverso, la Vergine tornerà dalla Cattedrale al Castello Malaspina. Accanto ai drappi e ai fiori, abitualmente ci saranno anche centinaia di lumini e lanterne di carta, ispirate alle antiche bandierine, destinate a creare un’atmosfera ancora più intima e luminosa.

Il contributo

«Al fine di favorire l’allestimento degli Altarittos l’Amministrazione comunale ha previsto la concessione di buoni spesa per l’acquisto di fiori, così da rendere ancora più solenne la processione. Lo stanziamento, di 80 euro servirà ad abbellire circa venti altarini. I cittadini interessati potranno ritirare il buono nell’ufficio Affari generali sino a venerdì», si legge in una nota del Comune. Oltre alla dimensione strettamente religiosa, Regnos Altos è anche occasione di incontro e socialità. Le strade del centro si animeranno con cantine aperte, stand dedicati all’enogastronomia locale, esposizioni, musica e intrattenimento.

