Si rinnova il rito del tuffo di Capodanno 

Il primo a tuffarsi in acqua per la fretta di confrontarsi con le temperature gelide del mare di Balai. Il veterano Salvatore Delogu, 89 anni il 25 gennaio prossimo, è stato il vero protagonista della 19esima edizione del “Bagno di Capodanno” l’evento goliardico e beneaugurale, quest’anno abbinato ad una raccolta fondi a favore di Emergency. In acqua oltre 170 intrepidi bagnanti. Alle 11.40 il conto alla rovescia, poi un tuffo collettivo. Qualcuno ha azzardato una capriola dalla Rocca Manna. La cornice è suggestiva. Attorno alla baia il pubblico delle grandi occasioni. I partecipanti appartengono a tutte le fasce di età. Dagli 8 agli 88 anni. «Arrivano da ogni parte della Provincia, tre di loro addirittura da Sidney, in Australia, segnale che questo evento sta crescendo di consensi e di immagine per la città», spiega Lello Cau, uno dei promotori dell’iniziativa. Fa parte del gruppo dei “Temerari” che da quasi venti anni organizza la manifestazione, una macchina rodata con tanto di piano di sicurezza e la partecipazione di volontari. (m.p.)

