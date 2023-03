Si rinnova il parco mezzi dei barracelli 

Un nuovo automezzo arricchisce la compagnia barracellare lussurgese. Un Land Rover, capace di procedere nei sentieri impervi e di montagna, dotato di un verricello che può trainare altre autovetture e carichi pesanti sull’asse orizzontale. Ieri mattina con una cerimonia è stato inaugurato dal sindaco Diego Loi e benedetto dal parroco don GianCarlo Norio, che hanno auspicato alla compagnia barracellare di «proseguire nell’eccellente lavoro di controllo e monitoraggio del territorio».

La compagnia, nata nel 2010, a breve avrà 5 nuove guardie rurali, portando l’organico a 67 unità, guidate dal capitano Francesco Serra, coadiuvato dai vice Antonio Giuseppe Ore e Marco Matta.

I barracelli lussurgesi sorvegliano il vasto territorio comunale tutto l’anno garantendo un servizio capillare di controllo per contrastare l’illegalità nelle campagne e non solo: vigilanza ambientale, contrasto dell’abbandono abusivo dei rifiuti, servizio antincendi e protezione civile fino alla vigilanza per eventi sociali e culturali.

I barracelli lussurgesi si sono distinti nello spegnimento e nel primo soccorso alle aziende agricole nel grande incendio estivo del 2021.