Si rinnova il Miracolo del dono 

«Ci rivolgiamo alla generosità dei Sardi, serve un segnale di speranza in un momento di nebbia per il mondo, tra guerre, povertà e violenza». È un appello accorato quello lanciato ieri da monsignor Giuseppe Baturi in occasione della presentazione del 28° Miracolo di Natale, evento benefico organizzato dal conduttore Gennaro Longobardi. Nel suo toccante intervento, il vescovo ha citato Papa Francesco (“È tempo di tornare alla politica del cuore”) e ha preso spunto dalla novella di Grazia Deledda, “Il dono di Natale”, per ricordare l’importanza del dare. «Specialmente in Sardegna, dove le famiglie in difficoltà sono 118 mila e l’ascensore sociale si è bloccato».

Una bella storia, quella del Miracolo, nata da un’idea di Longobardi subito accolta dall'allora arcivescovo Ottorino Alberti e da Anna Luciani, fondatrice del Centro Caritas di via Po. Appuntamento giovedì 19 dalle 9 alle 21: si potranno portare le consuete buste-spesa sulla scalinata di Bonaria. «Generi alimentari come pasta, riso, latte, zucchero», ha spiegato il direttore della Caritas, don Marco Lai, «ma anche prodotti per l’infanzia, in primis pannolini». Senza dimenticare i giocattoli. La manifestazione si svolgerà in contemporanea in 25 Comuni. Migliaia i volontari. A Bonaria ci sarà anche un ambulatorio mobile della Croce Rossa per screening diabetologici e cardiovascolari gratuiti.

La pre-raccolta è cominciata il 7 e proseguirà fino a domenica nei supermercati aderenti. La sensazione è che si supererà il record dell’anno scorso (2 tir pieni per complessive 34 tonnellate di doni). Fortissima la spinta sui social, a cura di Massimiliano Piga. «Non è solo una colletta alimentare - ha sottolineato don Marco – è un campanello che suona ogni anno in contesti sociali difficili, un’iniziativa dalla straordinaria valenza simbolica». Felice Vittorino Erriu, presidente della Croce Rossa di Cagliari: «Noi ci saremo con gioia». In prima linea anche il MaSiSe e il personale della Coopservice. Non mancherà Batman, per la gioia dei più piccoli.

Emozionato Longobardi. «Ogni busta rappresenterà la persona che ha donato». Una arriverà dall'Irlanda. «Da un emigrato che accompagnava sempre la mamma a Bonaria. La signora è mancata un 19 dicembre e quando lui ha visto la nostra locandina sul web è come se la madre gli avesse voluto ricordare dal cielo di donare».

RIPRODUZIONE RISERVATA