Si rifà la strada per Matzanni 

Sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria della strada che, dalla località Is Prunixeddas, porta al sito archeologico di Matzanni. L’intervento, del costo complessivo di 120 mila euro, dovrà essere concluso dicembre. Il tratto interessato dai lavori, utilizzato da appassionati di montagna, cacciatori, bikers ed escursionisti, è l’unico accesso per raggiungere la località montana situata a 700 metri di altitudine. Negli anni passati sono stati eseguiti numerosi interventi, senza però risolvere le criticità dovute alla pendenza del percorso e all’erosione degli agenti atmosferici. L’opera in corso dovrebbe essere risolutiva, grazie al permesso della Regione che ha dato il via all’utilizzo del calcestruzzo cementizio. «L’obiettivo è avere una strada accessibile a tutti per raggiungere il sito nuragico di Matzanni», afferma l’assessore Antonio Cadoni. (a. cu.)

