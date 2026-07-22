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San Giovanni Suergiu.
23 luglio 2026 alle 00:45

«Si riesamini il via libera alla cava» 

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Il Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente chiederà alla Regione il riesame in autotutela del provvedimento di archiviazione relativo alla cava di Is Urigus in località Su Giri de Sa Murta.

È quanto è emerso durante il Consiglio provinciale che si è svolto ieri mattina nella sede di via Mazzini a Carbonia e al quale hanno partecipato anche alcuni esponenti del Comitato contro la discarica e l’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu. Alla fine del dibattito ha preso la parola il presidente Mauro Usai: «Una discarica – ha detto – può avere senso solo quando risponde alle esigenze e al benessere del territorio che la ospita. Se invece diventa un'attività destinata ad accogliere rifiuti provenienti da altri territori senza alcuna ricaduta positiva per la comunità locale, perde la propria ragione d’essere». La sindaca Elvira Usai, a nome della comunità esprime soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Consiglio provinciale: «Ringraziamo tutti coloro che, ciascuno nel proprio ruolo, stanno contribuendo a difendere il nostro territorio, la salute dei cittadini e il futuro del Sulcis Iglesiente» . (f. m.)

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