Si rientra in Consiglio ma non c’è la mozione per sospendere la Ztl 

Il Consiglio comunale si prepara a un dicembre fitto di appuntamenti: la conferenza dei capigruppo ha fissato tre sedute, giovedì 11, 18 e martedì 23. In agenda compaiono diverse interpellanze urgenti, dalle criticità negli edifici scolastici ai problemi di riscaldamento nella primaria di via Solferino, fino alla gestione degli spazi giovanili. A queste si sommano pratiche tecniche come il bilancio consolidato e la ricognizione dei servizi pubblici locali.

Tra le voci in elenco nella bozza del documento, però, a spiccare è soprattutto l’assenza della mozione sulla Ztl presentata il 22 novembre da Fratelli d’Italia, Udc e Psd’Az, con cui si chiedeva la sospensione in autotutela della delibera di Giunta che avvia la zona a traffico limitato. La fronda critica della maggioranza chiarisce che il documento non è stato formalmente ritirato (almeno per il momento) anche se il tavolo politico convocato dal sindaco la scorsa settimana (concluso con un comunicato che rinviava l’accensione dei varchi dopo il confronto interno e comunque non prima della Sartiglia) sembra aver raffreddato la spinta dei tre partiti.

Sul fronte finanziario tra scadenze, tensioni e dossier ancora aperti, resta un’incognita pesante: l’approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell’anno. Dodici mesi fa l’obiettivo era stato centrato senza affanni, ma stavolta il clima appare più complicato. ( m. g. )

