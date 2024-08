Si rientra a scuola nelle aule “forno” 

Aspettereste senza protestare chiusi in un aereo per più di 20 minuti senza aria condizionata? Riuscireste a mantenere la calma in un ufficio comunale senza ricambio d’aria in attesa di un documento? Acquistereste un capo d’abbigliamento in un negozio senza climatizzazione? La risposta, nella maggior parti dei casi, sarebbe sempre no. La stessa replica non possono darla gli studenti cagliaritani che il 12 settembre torneranno tra i banchi di scuola in aule dove facilmente si potranno superare i 30 gradi. Una tortura anche per professori e collaboratori scolastici costretti alla sauna potrebbe essere anticipata, in alcuni istituti anticiperanno il suono della prima campanella sarà il 9 settembre. Un vero problema per un’estate incandescente che non accenna a concludersi.

Alte temperature

Antonello Carai è il rappresentante dei genitori dell’istituto comprensivo Giusy Devinu. «Noi siamo tra i meno sfortunati in città, una parte delle aule delle scuole di Mulinu Becciuè dotata di aria condizionata», afferma Carai. «Non lo stesso si può dire per gli edifici che ospitano le elementari e le medie, dove le temperature raggiungono livelli di guardia». A peggiorare le cose lo stato delle aule. «La situazione è variegata, abbiamo istituti con muri spessi che conservano temperature miti e scuole dove non funzionano neanche le tapparelle».

Posticipare l’inizio potrebbe essere una soluzione? «No, spostare l’ingresso di poche settimane non cambierebbe nulla. Il problema è strutturale, il Comune dovrebbe utilizzare i fondi del Pnrr per dotare le scuole dell’obbligo di aria condizionata alimentata da pannelli fotovoltaici o con energie rinnovabili».

Entrata posticipata

Giuseppe Corrias, sindacalista della Uil comparto scuola ha una posizione diversa rispetto al rappresentante d’istituto. «In Sardegna, visto il caldo eccezionale che ormai da anni caratterizza la stagione estiva, l’inizio dell’anno scolastico sarebbe dovuto essere posticipato a ottobre. Le aule sono un forno, ditemi quale studente riuscirà a concentrarsi e a seguire con profitto le lezioni con temperature superiori ai 40 gradi». Il sindacalista punta l’indice contro il ministero dell’Istruzione. «Abbiamo dato la nostra disponibilità, ma nessuno da Roma si è degnato neanche di ascoltare i nostri suggerimenti».

Scuola nel caos

Il primo giorno di scuola si presenteranno i soliti problemi che da anni condizionano l’istruzione. «L’80 per cento delle scuole non è a norma per quanto riguarda gli impianti elettrici e idraulici e ha problemi strutturali», afferma il sindacalista, che annuncia un futuro davvero incerto. «Non sono ancora state pubblicate le graduatorie per il personale Ata. Ci sono dipendenti che non sanno dove saranno trasferiti».

