«Si riconosca in fretta la disabilità di quella bambina» 

Manifestazioni di solidarietà e offerte d’aiuto ai genitori: sta suscitando grande attenzione il caso della bambina di otto mesi di Barrali, nata con un deficit psicofisico a causa di un parto difficile, a cui le autorità sanitarie non hanno ancora riconosciuto l’invalidità civile. Sulla vicenda interviene la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu, che ha inviato una nota di sollecito all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, al direttore della Asl di Cagliari Marcello Tidore e al responsabile del Distretto sanitario di Senorbì Maria Lucia Cambilargiu.

«I genitori hanno presentato l’istanza lo scorso novembre ma ancora non stati convocati dalla commissione competente», ricorda Puligheddu: «La conseguenza è la negazione dell’accesso ai percorsi assistenziali e ai benefici previsti per i portatori di handicap grave. Stesso discorso per la fornitura degli ausili protesici di cui la bambina ha urgente bisogno: per l’acquisto dei questi strumenti, regolarmente autorizzati, i genitori non hanno ottenuto finora alcun rimborso».

La Garante dell’Infanzia rivolge un invito alle autorità ad accelerare le pratiche per rimediare alla «violazione dei diritti fondamentali cui la bambina è stata sottoposta durante la sua breve esistenza». «I diritti dei minori a beneficiare di un servizio sanitario efficiente richiedono i massimi sforzi», conclude Puligheddu.