Si ricompone il Cagliari anti Monza  

L'onda lunga delle nazionali tiene Claudio Ranieri in alto mare. Tutti i rossoblù in giro per il mondo, chi più chi meno, hanno giocato e per tutti è scattata l'operazione rientro. C'è chi, come Antoine Makoumbou e Adam Obert, è già a lavoro ad Asseminello e chi, invece, potrà rivedere Pavoletti e compagni addirittura solo sabato mattina, a poco più di 24 ore dalla gara col Monza, come Shomurodov e Lapadula.

I rientri

Il primo a tornare a casa è stato Makoumbou. Per lui 90 minuti nella gara di qualificazione ai Mondiali giocata, e persa, dalla Repubblica del Congo contro lo Zambia. Un 4-2 avvelenato, perché il centrocampista del Cagliari, insieme ad altri connazionali, avrebbe deciso di incrociare le gambe e rifiutare le prossime convocazioni per protesta nei confronti della sua federazione, accusata di dilettantismo. Intanto il giocatore ha ripreso già da martedì ad allenarsi ad Assemini, dove da ieri c'è anche Obert. Dopo i 90 minuti giocati da capitano nell'amichevole dell'Under 21 slovacca contro la Croazia (2-2), il difensore rossoblù è rimasto in panchina nell'altra amichevole giocata dagli slovacchi contro i pari età della Repubblica Ceca, vittoriosi 2-1.

Gli europei

Questa mattina, invece, Ranieri ritroverà Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska, Il primo si conferma titolare inamovibile della nazionale greca, con cui ha giocato i 90' dell'amichevole vinta 2-0 con la Nuova Zelanda e, soprattutto, la sfida europea con la Francia, finita 2-2. Dopo la panchina nella gara di qualificazione europea della Polonia contro la Repubblica Ceca (finita 1-1), Wieteska ha invece messo sulle gambe tutti i 90' dell'amichevole che i polacchi hanno vinto contro la Lettonia (2-0). Per entrambi, ora, l'appuntamento è al 21 marzo, per le semifinali dei playoff degli Europei, con Grecia-Kazakistan e Polonia-Estonia. E sempre oggi al Crai Sport Center di sarà anche Alberto Prati, reduce dal doppio impegno con l'Under 21 azzurra. Nella prima gara vinta 7-0 a San Marino il giovane play ha totalizzato 57', mentre è rimasto in campo dall'inizio alla fine nella battaglia giocata in Irlanda e terminata 2-2 grazie al gol di Gnonto nel recupero.

Last minute

Nel reparto offensivo si registreranno gli ultimi rientri addirittura a poco più di 24 ore dalla gara col Monza. Secondo programma, questa sera dovrebbe sbarcare Zito Luvumbo, che così potrebbe presentarsi al campo domani mattina. Per il capocannoniere del Cagliari, altre due presenze con l'Angola, nelle gare di qualificazione ai Mondiali contro Capo Verde (65') e Mauritius (61') e doppio 0-0.

Solo domani sera, invece, dovrebbero atterrare a Elmas Eldor Shomurodov e Gianluca Lapadula, con Ranieri che potrà verificarne le condizioni solo sabato. Per il primo 180' pieni con l'Uzbekistan per le sfide di qualificazione mondiali contro Turkmenistan (vittoria per 3-1 e anche un gol) e Iran (pareggio 2-2 in rimonta). Lapagol, invece, ha giocato 56' nella sfida persa dal Perù 2-0 in Bolivia e tutti i 90' nell'1-1 casalingo contro il Venezuela, con la Bicolor attualmente ultima in classifica nel girone sudamericano dove l'Uruguay, senza Nandez, è secondo grazie alle due vittorie con Argentina e Bolivia.

