Si ricomincia da Marc: Marquez primo nei test 

Sepang. Centoventuno giorni dopo l'incidente in Indonesia - che gli era costato un intervento alla scapola destra e l'addio anticipato al Mondiale, peraltro già vinto - Marc Marquez é risalito in sella alla sua Ducati in occasione dei test ufficiali della MotoGP in Malesia. E lo ha fatto da protagonista, firmando il miglior crono sul Sepang International Circuit: 1'57"018. Non male come biglietto da visita, considerato che l'anno scorso la pole position era andata a “Pecco” Bagnaia in 1'57”001.

«La cosa più importante è che la mia spalla funzioni bene. Ho bisogno di giri per continuare la mia preparazione», ha commentato. Due Ducati davanti a tutti nella top ten (e cinque in totale): dopo la Desmosedici GP color Rosso Centenario del campione del mondo in carica ecco quella del Team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio (a 256 millesimi). Terzo Maverick Vinales (Ktm) a 0”277, poi Alex Marquez (Ducati Gresini), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Joann Mir (Honda), Bagnaia (Ducati, a 7 decimi), Fabio Quartararo (Yamaha) e Franco Morbidelli (Ducati VR46).

Il nono posto di Quartararo tiene conto della caduta nella sessione mattutina. Mentre percorreva curva 5 il francese é incappato in una scivolata: ha subito un'escoriazione all'avambraccio sinistro e la frattura del medio della mano destra. Nella notte italiana è iniziata la seconda giornata.

