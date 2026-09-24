Si ricomincia da Luna Rossa 

NAPOLI. Sullo sfondo c'è la grande bellezza del Golfo di Napoli e della collina di Posillipo, ma i nove skipper riuniti a Castel dell'Ovo per la conferenza stampa della vigilia e che da domani e per tre giorni si daranno battaglia a bordo di altrettanti AC40 nelle regate preliminari della America's Cup, antipasto dell'appuntamento in programma la primavera-estate 2027 a Napoli, non si lasciano distrarre più di tanto mettendo subito in chiaro che l'obiettivo non è solo quello di fare le prove generali della sfida che verrà. Nello sport conta soprattutto vincere, e nessuno sembra volerci rinunciare.

Sorge la Luna

Occhi puntati sugli eterni sfidanti. Da un lato Luna Rossa - che ieri si è aggiudicata le tre prove in programma col team senior - dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. «Bisogna partire forte, è inutile nascondersi», mette in chiaro l'ad di Luna Rossa Max Sirena, «chiunque è qua per cercare di vincere, non è vero che ci sono underdog , magari qualcuno piange di più dell'altro. Ma qua tutti vogliono vincere perché é importante anche da un punto di vista mediatico». Rispetto alla regata preliminare di Cagliari, Luna Rossa presenta alcune novità di formazione: «L'obiettivo del team», sottolinea Sirena «è di crescere e di trovare nuovi campioni seguendo ragazzini, come Marco Gradoni, che seguiamo da quando aveva 10 anni». Spazio alle donne: alla guida della seconda barca di Luna Rossa, Women and Youth, ci sarà la skipper bresciana Margherita Porro. Mentre sull'altra imbarcazione, quella senior, ci sarà spazio come trimmer per Maria Giubilei, che a Cagliari era nel secondo team.

Donne in crescita

«È bello vedere almeno una di noi su entrambe le barche», sottolinea Porro, «è un bel messaggio per tutte le donne: ci siamo». La sfida nelle acque di via Caracciolo si annuncia serrata. «Gli altri equipaggi sono molto forti», sottolinea la timoniera di Luna Rossa Women&Youth. «Immagino una regata fatta di sorpassi e controsorpassi, come in Formula 1. Le condizioni del campo di regata sono ottime, ma il Golfo sappiamo che è difficile per i suoi salti di vento e avremo gli occhi di tutti puntati addosso anche perché giochiamo in casa. Ce la metteremo tutta».

La festa

Ieri pomeriggio c’è stata l'inaugurazione del Villaggio sul lungomare, subito preso d'assalto dai napoletani, con l’entusiasmo già visto in via Roma, a Cagliari. I vertici di Sport & Salute, il presidente Marco Mezzaroma e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris, e con loro il ministro per lo Sport Andrea Abodi, si sono recati a Casoria per l'inaugurazione di un playground che porterà il racconto e i colori dell'America's Cup, tra basket, parkour e calcio. Perché l''America's Cup non è solo la grande bellezza del Golfo di Napoli.

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