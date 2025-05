Si ribalta un’auto, un ferito lieve  

Singolare incidente ieri mattina in via Piero della Francesca, a pochi passi dal centro commerciale I Mulini. Un’auto si è ribaltata al centro della carreggiata dopo averne urtato un’altra.

A finire ruote all’aria, in circostanze ancora da chiarire (probabilmente per una sterzata improvvisa che ha fatto perdere stabilità all’auto), è stata una Fiat 126 azzurra, modello ormai raro sulle strade visto che è stato prodotto tra il 1972 e il 1991. L’incidente ha attirato subito l’attenzione di passanti e automobilisti, che si sono fermati per prestare i primi soccorsi.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti la polizia locale, che ha allertato i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu una delle persone coinvolte. Il traffico nella zona è stato intenso per alcune ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA